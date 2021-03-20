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Королева Летиция вышла в свет в жакете за 20 тысяч рублей

Испанская королева-консорт отдала предпочтение принту «гусиная лапка».

Королева Летиция вышла в свет в жакете за 20 тысяч рублей
Королева Летиция. Фото: Global Look Press

Королева Летиция появилась на благотворительном мероприятии в поддержку молодых людей, добившихся успехов в профессии, в Мадриде. Для выхода в свет она выбрала жакет с принтом «гусиная лапка» бренда Uterque. Его стоимость составляет 186 фунтов стерлингов (почти 20 тысяч рублей). Образ она дополнила укороченными брюками-кюлотами и туфлями на шпильке. В качестве украшений выбрала серьги-гвоздики.

Королева Летиция
Королева Летиция (в центре). Фото: Global Look Press

Эксперты отметили, что в этом же жакете Летиция уже появлялась на публике. Как пишет Daily Mail, 48-летняя королева надевала его в ноябре 2019 и в январе 2020 годов.

Напомним,  Летиция вышла замуж за принца Филиппа в 2004 году в возрасте 32 лет. Этот брак для нее стал вторым. Королю Испании она родила двух дочерей – Леонор и Софию.

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