Королева Летиция вышла в свет в жакете за 20 тысяч рублей

Королева Летиция появилась на благотворительном мероприятии в поддержку молодых людей, добившихся успехов в профессии, в Мадриде. Для выхода в свет она выбрала жакет с принтом «гусиная лапка» бренда Uterque. Его стоимость составляет 186 фунтов стерлингов (почти 20 тысяч рублей). Образ она дополнила укороченными брюками-кюлотами и туфлями на шпильке. В качестве украшений выбрала серьги-гвоздики.

Эксперты отметили, что в этом же жакете Летиция уже появлялась на публике. Как пишет Daily Mail, 48-летняя королева надевала его в ноябре 2019 и в январе 2020 годов.

больше по теме Эффектный красный: королева Летиция приехала на встречу в необычном деловом костюме Яркий образ жена Филиппа VI выбрала для собрания Фонда студенческих общежитий в Мадриде.

Напомним, Летиция вышла замуж за принца Филиппа в 2004 году в возрасте 32 лет. Этот брак для нее стал вторым. Королю Испании она родила двух дочерей – Леонор и Софию.

Смотрите также: