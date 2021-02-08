В мягкости бархата: Алина Кабаева в изумрудном костюме-тройке вышла в свет с Ириной Винер

В одном из интервью Алина Кабаева призналась, что с юности привыкла выглядеть красиво и ухожено. Спортсменка не могла позволить себе оказаться на публике без макияжа или в наряде, который «случайно» появился в ее гардеробе. Благодаря соревнованиям гимнастка часто выезжала за границу. Таким образом, она могла посещать магазины и бутики, тратя накопленные деньги на дизайнерскую одежду.

И на себе Алина не экономила. По словам Кабаевой, любовь к красоте и элегантности ей привила ее мама. Любовь Михайловна всегда одевала маленькую дочь в девичьи платьица. Это желание выглядеть изысканно, упрочилось и благодаря тренеру гимнастки Ирины Винер, которая всегда старалась подбирать исключительно женственные образы.

Во многом Алина брала пример со своей наставницы. Особенно там, где речь заходила о трудолюбии, терпимости, выносливости и конечно же, красоте и элегантности.

Так, на одном из светских мероприятий, Алина Кабаева появилась в модном костюме-тройке. При этом гимнастка отдала предпочтение монохромной палитре, остановив свой выбор на изумрудном оттенке. Аутфит спортсменки из велюра добавил ей мягкости и утонченности. К наряду она подобрала изысканную подвеску с кулоном и сумочку-клатч на длинной тонкой серебристой цепочке.

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