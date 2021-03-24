Главное — акцент на тонких щиколотках: 53-летняя Стриженова в юбке мидакси и лодочках оттенка вишни пришла в студию

В таком нетривиальном луке с винным кожаным жакетом телеведущая предстала в «Останкино».

На личной страничке микроблога 53-летняя Екатерина Стриженова поделилась свежими кадрами со съемочной площадки. В «Останкино» возлюбленная Александра Стриженова предстала в юбке мидакси, винном кожаном жакете с поясом и туфлях-лодочках на шпильке оттенка вишни. Особое внимание актриса уделила тонким щиколоткам с помощью правильно подобранной обуви с заостренным носом.

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Екатерина Стриженова «умело лепит из себя стройную женщину». Она отдает предпочтение приталенным нарядам правильной длины, скрывая ножки и при этом подчеркивая изящность фигуры.

«Просто и со вкусом!!», «Ой, тоже хочу такой жакет!! Ультрамодно», «Просто вишенка», «Отличная длина юбки, такой элегантный стиль», «Идеальная леди!!», «Ножки стройные и лодочки на шпильке хорошо смотрятся», «Утонченная!! Все подобрано с большим вкусом», «Само совершенство», «Образ молодит!!», «Так держать, красоточка», — пишут фолловеры.

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