«Стиль бабушка на лавочке»: 52-летняя Стриженова укуталась в меха и шерстяной платок

Ведущая программы «Доброе утро» оделась так, чтобы не замерзнуть на морозе.

Екатерина Стриженова в личном микроблоге поделилась свежим снимком, показав свое морозное весеннее утро. Несмотря на то, что все уже отпраздновали 8 Марта или Международный женский день — снег все еще не тает и ни о каком потеплении речи пока не идет. На улице все также минус десять градусов, а то и ниже. Однако такая погода ведущую программы «Доброе утро» нисколько не расстраивает. Стриженова поделилась свежим селфи на заднем сиденье своего авто, позировав в элегантном луке. Она укуталась в роскошную шубку и шерстяной платок.

Этот стиль возлюбленная музыканта Александра Малинина — Эмма Малинина в беседе с поклонниками называла:

«Стиль бабушка на лавочке».

«Мороз и солнце, день чудесный!! Несмотря на аномальный для марта холод, сегодняшний день синоптики посчитали идеальным для загара! Достаточно получасовой прогулки по солнечной стороне», — пошутила актриса.

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