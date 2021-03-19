На пике моды: 39-летняя Водянова в алых кюлотах с пуговицами вместо лампасов предстала в особняке

Наталья Водянова к своим 39 годам успела не только построить головокружительную карьеру в модном бизнесе, снискав признание и любовь поклонников, а также фэшн-экспертов и модельеров во Франции, она также стала мамой пятерых детей. От британского аристократа Джастина Портмана она родила троих старших наследников — Лукаса, Неву и Виктора. От французского бизнесмена Антуана Арно у нее есть двое детей: Максим и Роман. Не так давно Наталья сыграла свадьбу со своим возлюбленным. Торжество было скромным, скорее домашним.

На личной страничке в Instagram Наталья Водянова поделилась свежим снимком. Показав в какой одежде она ходит по особняку. Модель примерила ультрамодные кюлоты алого оттенка с пуговицами вместо лампасов и кофту на молнии. Ее образ дополнили кеды и белые носочки. Наталья позировала за чашечкой кофе дома, удобно расположившись в сливочном кресле цвета ириски. К слову, еще имиджмейкер-стилист Ольга Линцова в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro говорила о том, что кюлоты окажутся на пике моды в весенне-летнем сезоне.

«Впереди уикенд, ребята!» — подписала снимок модель.

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