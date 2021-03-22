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«По старинке»: стилист нашла изъяны в образе Эммы Малининой

Эксперт портала Teleprogramma.pro Элла Маковей вынесла свой вердикт.

«По старинке»: стилист нашла изъяны в образе Эммы Малининой
Эмма Малинина. Фото: instagram.com/doktoremmamalinina

Эмма Малинина запечатлелась на прогулке в Лондоне. Бизнес-леди выбрала удлиненный клетчатый жакет и черную юбку. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Элла Маковей отметила, что в ее образе явно прослеживается привычка комплектовать вещи «по старинке».

«Черная юбка-карандаш, открывающая колени, тонкие черные колготки (элемент вечернего стиля), непропорционально большая сумка-портфель, берет и лоферы — все это стилистически разнородные элементы, не очень дружащие между собой», — сказала Маковей.

Эксперт отметила, что к удлиненному клетчатому жакету стоило бы подобрать не юбку, а брюки.

«Прямые или широкие брюки максимальной длины придали бы образу смысловой и визуальной целостности. Также, надевая массивные аксессуары круглой формы, следовало бы отдать предпочтение очкам в иной оправе», — отметила Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей – персональный консультант по стилю, стилист, шоппер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более 5 лет.

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мода и стильМодные трендыЭлла МаковейЭмма Малинина