Леди в кедах: Эмма Малинина в косухе, прямых джинсах и с сумкой-седло позировала на закате

Жена музыканта прогулялась по побережью и не забыла сделать эффектные кадры.

Прославленный музыкант Александр Малинин уже 30 лет счастлив в браке с Эммой Залукаевой, взявшей фамилию мужа. Пара уже долгое время проживает в Германии, где у жены певца сеть медцентров, а дети – близнецы Фрол и Устинья – получают образование.

Эмма Малинина в свои 58 лет раскрыла, очевидно, секрет вечной молодости. Дважды бабушка, бизнес-леди выглядит значительно моложе своего паспортного возраста. Каждое ее появление в микроблоге, где она делится мыслями и советами с подписчицами, вызывает волну восторгов.

На этот раз Эмма Малинина во время прогулки по побережью позировала на закате. Светская львица облачилась в стильную кожаную косуху, джинсы прямого кроя и белые кеды. В качестве аксессуара бизнесвумен выбрала культовую сумочку-седло.

«Мы так долго ждали эту весну», — призналась Эмма, «держа» на ладони мартовское солнышко.

«Фото очень красивое», «Прекрасная Эмма», «Неповторимая!», «Красавица», «

Очаровательная девушка», «Роскошная и неповторимая», «Вы шикарная», — усыпали блондинку комплиментами фолловеры.

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