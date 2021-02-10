Королева Летиция выбрала нежно-розовое пальто Carolina Herrera и юбку омбре

В Мадриде состоялась церемония вручения премии среди журналистов APM Journalism Awards, на которой присутствовала королева Летиция с мужем королем Филиппом IV.
На торжественной церемонии Летиция появилась в нежно-розовом пальто Carolina Herrera, которое она накинула поверх черного топа Hugo Boss и юбки гофре Raiss с эффектом омбре. Клатч она выбрала такого же бренда, как и пальто. Образ завершила аксессуарами — кольцом Karen Hallam и серьгами Gold&Roses.
Напомним, что Летиция вышла замуж за принца Филиппа в 2004 году в возрасте 32 лет. Этот брак для нее стал вторым. Королю Испании она родила двух дочерей — Леонор и Софию.