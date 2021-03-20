На пике популярности: Топурия позировала в ультрамодной дубленке

Дубленки – это тот вариант теплой зимней одежды, который практически не выходит из моды. В этом сезоне на пике популярности находятся модели «Авиатор». Они есть в гардеробе почти у каждой модницы, а теперь и у Кети Топурии. Певица выбрала молочный оттенок дубленки, в которой позировала на свежем снимке. Фото появилось в ее Instagram.

Модные эксперты предлагают носить «Авиаторы» не только с брюками и грубыми ботинками, но и с платьями и юбками. Топурия завершила свой образ уютным спортивным костюмом.

«Стильная штучка! Стилек огонь! Красотка», — писали пользователи Сети.

Напомним, в конце января Кети стала мамой во второй раз. Певица родила сына бизнесмену Льву Деньгову. Малыша назвали Адам.

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