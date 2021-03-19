С лимонной шапочкой: Тодоренко в стеганой ветровке цвета «олива» и мешковатых штанах полюбовалась на волны

На личной страничке в Instagram возлюбленная музыканта Влада Топалова поделилась свежим снимком. Для прогулки на пляже Регина подобрала стеганую ветровку оверсайз цвета оливы. Ее практичный и яркий в оттеночном плане аутфит дополнили мешковатое трико, утепленные коричневые ботинки на меху и лимонная шапочка. С собой ведущая проекта «Пятница с Региной» прихватила рюкзак. Тодоренко счастливо улыбалась, давая понять, что прогулка пришлась ей по вкусу.

Напомним, что Регина Тодоренко в паре с Романом Костомаровым принимала участие в шоу «Ледниковый период». Также возлюбленная Влада Топалова вошла в состав жюри на программе «Маска», которая с успехом идет на НТВ. При всей занятости теледива успевает сниматься в рекламных компаниях, путешествовать и уделять время семье.

У Тодоренко есть сын Майкл. Примечательно, что жена Влада Топалова практически сразу вышла из декрета, став снимать новые выпуски шоу «Пятница с Региной». Правда, съемки проходили у них с Владом дома. Так молодая мамочка могла быть рядом с крохой-сыном практически двадцать четыре часа в сутки.

«Какое же это счастье — быть птицей» — отметила Регина.

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