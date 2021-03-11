«Если б вы знали, кто скрывается под маской»: Тодоренко показала закулисье шоу и чуть не выдала секрет

Второй сезон шоу «Маска» продолжается на телеканале НТВ. В нем за четыре выпуска произошло уже немало сюрпризов, которые буквально шокировали как отдельных судей, так и всю съемочную группу.

Например, в костюме ананаса выступал продюсер Иосиф Пригожине, муж певицы Валерии. Сидевшая в жюри звезда ничего не подозревала, а когда супруг явил лицо на сцене проекта, просто не поверила своим глазам.

В костюме пингвина пряталась певица Азиза. Уверенные в том, что там Анита Цой, судьи заставили птицу покинуть проект. Но шок после снятой с Пингвина маски запомнился надолго, а поведение звезды обсуждают по сей день.

Регина Тодоренко, одна из пяти членов жюри, в личном микроблоге периодически делится новостями со съемок «Маски». И на этот раз тоже показала свой образ, а также чуть не проговорилась:

«Друзья мои, у нас тут такие, конечно, баталии! Страсти! Если б вы знали, кто скрывается под маской», — заинтриговала признанием Тодоренко, но вовремя осеклась, прикрыв рот ладонью.

Рядом с теледивой позировали Валерия и Тимур Родригез, которые явно пребывали в состоянии шока. Какую именно они маску рассекретили и удалили с проекта, телезрители узнают уже в ближайшее воскресенье.

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