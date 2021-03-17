«А-ля комсомолка 20-х годов»: стилист раскритиковала Дарью Пынзарь, облаченную в алое платье и черную косуху

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь считает себя очень стильной и модной девушкой. Блондинка берет на себя смелость демонстрировать своим подписчицам, как надо одеваться. У Дарьи есть собственный шоу-рум, где она продает, как считается, модную женскую одежду.

При этом образы самой Даши Пынзарь довольно часто далеки от идеалов. И на это девушке указывает уже не только ее аудитория, но и профессионалы.

Модный эксперт Teleprogrammа.pro Элла Маковей оценила аутфит Дарьи Пынзарь, в котором она предстала на фото в Instagram. Экс-участница реалити-шоу запечатлелась в платье из своего шоу-рума алого цвета, черную косуху и ботинки.

«Образ девушки сложно назвать актуальным, — отметила Элла Маковей в беседе с Teleprogrammа.pro. — Скорее всего, Дарья Пынзарь хотела повторить в своем аутфите образы европейских стрит-стайеров, но вышло как вышло. Дьявол, как всегда, в деталях. Само сочетание красного платья с черной кожей – а-ля комсомолка 20-х годов прошлого века. Куртка-косуха, тесная в груди и в плечах — это анти-тренд, ярко-алое платье с запахом длиной до колена — ни мини, и ни миди — тоже мимо трендов. Ботинки с аккуратными белыми носочками как у отличницы и при этом тяжелый макияж-контуринг и распущенные волосы. Элементы образа, словно пазлы от разных картинок. Неудивительно, что образ не удался».

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

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