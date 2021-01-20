«Залипательно»: Пынзарь в летящем белом платье, как у Монро, запечатлелась с розовыми фламинго

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь хоть и живет в солнечной турецкой Анталье, не прочь позагорать и в других местах. Девушка вместе с мужем Сергеем решила устроить себе отпуск с Майами и на Багамских островах.

В акватории Карибского моря паре удалось увидеть дельфинов на очень близком расстоянии, которые произвели на нее одно из самых ярких впечатлений. Местная природа в целом порадовала блондинку, понравилось и доброжелательное население, которое, впрочем, по ее наблюдениям, все-таки постоянно пыталось ее «объегорить». Кроме того, Даша не смогла есть местную пищу со специфическими специями.

Во Флориде Пынзарь тоже не остановилась на одних только пляжных развлечениях и посетила питомник фламинго, красиво запечатлевшись с ними. Во время фотосессии с птицами ее белое платье с пышной юбкой-солнцем неожиданно взлетело под порывом ветра, напомнив некоторым поклонникам известный сюжет с американской актрисой.

«Как Монро!», «Ну Мэрилин Монро в чистом виде!», «Залипательно. И действительно похоже на фотку с Монро», — написали пользователи Сети.

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