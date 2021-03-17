«Чтобы всегда звучал твой смех»: Авербух подловил молодую жену в брюках-дудочках и шляпке среди пустыни

Актриса из ситкома «Папины дочки» вместе со своей второй половинкой проводит отпуск в Дубае.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова проводят свои каникулы в Дубае. В путешествие молодожены отправились вдвоем. 17 марта свой день рождения отмечает актриса из ситкома «Папины дочки». Постановщик ледовых шоу трогательно поздравил молодую жену с 26-летием. Не секрет, что между супругами большая разница в возрасте — почти 22 года. На свежих кадрах Лиза предстала в пустыне с верблюдом. Илья Авербух подловил именинницу, когда та нежно поглаживала шею этого животного, обитающего в засушливых местах. При этом актриса призналась, что с радостью забрала бы «нового друга» к себе на дачу, так верблюд приглянулся Елизавете.

Для прогулки по пустыне Лиза выбрала сливочные брюки-дудочки, нюдовую небесно-голубую сорочку, поверх которой она накинула джинсовый бомбер оверсайз. Образ дополнили соломенная шляпка и лоферы.

«И чтобы желания всегда совпадали с возможностями… и всегда звучал твой смех», — отметил постановщик ледовых шоу.

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