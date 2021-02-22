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«Люблю тебя до неба»: Лиза Арзамасова показала на редком фото красавицу-тещу Ильи Авербуха

Актриса из ситкома «Папины дочки» трогательно поздравила маму с днем рождения.

«Люблю тебя до неба»: Лиза Арзамасова показала на редком фото красавицу-тещу Ильи Авербуха
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух. Фото: Instagram.com/liza_arzamasova

На личной странички в Instagram Лиза Арзамасова поделилась редким снимком красавицы-тещи Ильи Авербуха. Селфи своей мамы Юлии актриса из ситкома «Папины дочки» показала по случаю ее дня рождения. Напомним, что еще в декабре Лиза тайно вышла замуж за постановщика ледовых мюзиклов Илью Авербуха. Не смутила влюбленных даже значительная разница в возрасте — в 22 года. Молодую мачеху в семью принял и сын Авербуха, Мартин. Он неплохо поладил с Елизаветой.

Мама актрисы Лизы Азамасовой
Лиза Арзамасова поделилась редким снимком своей красавицы-мамы. Фото: Instagram.com/liza_arzamasova

«Мам! Моя, моя мама! Моя мама «без фильтров» — на фото и в жизни! Единственный мощный фильтр — мамино сердце… А все остальное — ярко, на распашку, эмоционально, страстно, с огромной любовью и интересом к людям, к жизни, к каждому новому дню! Невероятный мой друг, мое вдохновение! Стойкий «маленький солдат» любви! Ты одна стоишь огромной армии! С днем рождения тебя!! Я хочу, чтобы ты была самой счастливой!! Я люблю тебя до неба», — отметила актриса.

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