«Люблю тебя до неба»: Лиза Арзамасова показала на редком фото красавицу-тещу Ильи Авербуха

На личной странички в Instagram Лиза Арзамасова поделилась редким снимком красавицы-тещи Ильи Авербуха. Селфи своей мамы Юлии актриса из ситкома «Папины дочки» показала по случаю ее дня рождения. Напомним, что еще в декабре Лиза тайно вышла замуж за постановщика ледовых мюзиклов Илью Авербуха. Не смутила влюбленных даже значительная разница в возрасте — в 22 года. Молодую мачеху в семью принял и сын Авербуха, Мартин. Он неплохо поладил с Елизаветой.

«Мам! Моя, моя мама! Моя мама «без фильтров» — на фото и в жизни! Единственный мощный фильтр — мамино сердце… А все остальное — ярко, на распашку, эмоционально, страстно, с огромной любовью и интересом к людям, к жизни, к каждому новому дню! Невероятный мой друг, мое вдохновение! Стойкий «маленький солдат» любви! Ты одна стоишь огромной армии! С днем рождения тебя!! Я хочу, чтобы ты была самой счастливой!! Я люблю тебя до неба», — отметила актриса.

Смотрите также: