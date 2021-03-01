«Чайку попили из самовара»: Федорова в глянцевом пуховике и меховой шапке-ушанке побывала в Волжске

В выходные дни мы приехали в далекий край к родному человеку, к дорогому владыке Феофану, епископу Волжскому и Сернурскому, с которым знакомы много лет. Сначала мы посетили Богородицкий мужской монастырь в Казани, и затем, уже в Волжске, побывали в храме святителя Гурия Казанского в Петьялах, где мы чайку попили из самовара и умылись водой из святого источника, освященного в честь преподобного Серафима Саровского. А еще побывали в Раифском мужском монастыре. На сердце благодать и счастье. Дорогой Владыка, вы — наше утешение и наша большая духовная поддержка. Многая Вам лета!