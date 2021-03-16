В одном цвете: Полина Гагарина поддержала тренд на монохромный образ

В одном из последних постов аккаунта певицы Полины Гагариной появилась фотография знаменитости в молочном модном луке.

Гагарина продемонстрировала недавние покупки. Отметим, что Полина приобрела кипенно-белое боди, кремовую толстовку, брюки и тонкий пояс цвета слоновой кости и белоснежные ботинки на рельефной подошве. Все это артистка сочетала с золотыми браслетами и массивной цепью на груди.

«Настроение швах, но теперь есть всегда этому объяснение — ретроградный Меркурий, убывающая Луна, Марс во вторнике, вторник в Марсе… Кто знает, что сегодня? Моя крутая толстовка и боди», — такое послание оставила Гагарина своим подписчикам.

Отметим, что на фото артистка действительно не улыбалась. Однако отсутствие настроения у Полины не омрачило поклонников исполнительницы.

«Вообще, зато красивая!», «Какая стильная, Поль!», «Полина, ты такая красивая!!! Тебе очень подходят такие оттенки!!!», «Модная красотуля», — похвалили фанаты стильный выбор певицы.

Напомним, Гагарина — не единственная, кто обожает стиль монохром. Недавно в тотально черном образе предстала перед поклонниками певица Кети Топурия.

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