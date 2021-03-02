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Две дивы: Гагарина в бархатном платье-бюстье посекретничала с Зарой за кулисами

Певицы приняли участие в праздничном концерте, для которого обе выбрали черный цвет.

Две дивы: Гагарина в бархатном платье-бюстье посекретничала с Зарой за кулисами
Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/

С наступлением весны количество выступлений у звезд шоу-бизнеса стало значительно расти. Накануне на одной из площадок состоялся праздничный концерт с участием многих знаменитых исполнителей, среди которых отметились Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Зара и другие.

Гагарина появилась за кулисами шоу с элегантной высокой укладкой, в бархатном платье-бюстье с юбкой годе. Там звезда повстречалась с певицей Зарой, и красавицы о чем-то трогательно посекретничали – Зара нежно погладила подругу по плечу в конце беседы, очевидно, поддерживая ее перед выступлением.

Зара тоже предпочла черный наряд. Она облачилась в комбинированное платье с американской проймой и пышной атласной юбкой в пол. Две эстрадные дивы не остались незамеченными даже за кулисами.

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