Две дивы: Гагарина в бархатном платье-бюстье посекретничала с Зарой за кулисами

С наступлением весны количество выступлений у звезд шоу-бизнеса стало значительно расти. Накануне на одной из площадок состоялся праздничный концерт с участием многих знаменитых исполнителей, среди которых отметились Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Зара и другие.

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Гагарина появилась за кулисами шоу с элегантной высокой укладкой, в бархатном платье-бюстье с юбкой годе. Там звезда повстречалась с певицей Зарой, и красавицы о чем-то трогательно посекретничали – Зара нежно погладила подругу по плечу в конце беседы, очевидно, поддерживая ее перед выступлением.

Зара тоже предпочла черный наряд. Она облачилась в комбинированное платье с американской проймой и пышной атласной юбкой в пол. Две эстрадные дивы не остались незамеченными даже за кулисами.

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