Небесно-голубой: Стефания Маликова позировала на лазурном берегу в воздушном платье с рукавами-буфами

В одной из последних публикаций аккаунта создательницы личного бренда одежды Стефании Маликовой появилась фотоподборка с песчаного пляжа. Девушка запечатлелась в тонком платье свободного кроя цвета моря.

Племянница руководителя ансамбля «Новые самоцветы» улетела на Мальдивы к теплому песку и соленой воде. Стеша сделала несколько фотографий по приезде. Маликова позировала на белоснежном пляже в воздушном платье небесно-голубого оттенка. Изделие выглядело почти невесомым. Примечательно, что ранее легкую ткань для своего наряда выбирали телеведущие Анна Калашникова и Юлия Барановская. У бывшей возлюбленной исполнителя Прохора Шаляпина платье было сшито из красной органзы. А экс-жена Александра Аршавина представила наряд телесного цвета с блестящими нитями.

Что касается выбора наследницы семьи Маликовых, тут стоит отметить рукава аутфита Стеши. Студентка МГИМО поддержала тренд на рукава-буфы. Воланы украшали подол, ворот и манжеты платья. Также на нежно-голубой ткани можно было разглядеть цветочный принт.

Поклонники Стефании признались, что знаменитость выглядит свежей и похорошевшей:

«Как из рекламы про bounty», «Красота неописуемая», «Обворожительная девушка», «Девушка-красавица, а платье какое», «Да! Мне нравилась девушка в белом, а теперь я люблю в голубом… Великолепное фото, Стешенька!», «Неотразимая и обаятельная».

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