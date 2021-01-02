«Пустились в пляс»: младшая дочь Изаксон в дубленке танцевала с отцом прямо на улице

Новогоднюю ночь Стефания Маликова провела вместе с семьей: отцом Дмитрием Маликовым и мамой Еленой Изаксон. У пары также есть младший сын — Марк. В братишке Стеша души не чает и часто играет с мальчиком, когда бывает дома. Все свободное время дочка композитора посвящает учебе, она студентка факультета международной журналистики в МГИМО, а также своему бизнесу — наследница Дмитрия Маликова пробудет себя в качестве дизайнера. Она уже представила собственную коллекцию платьев. Начинаниями дочери звездные родители гордятся.

В Stories микроблога Стеша Маликова поделилась свежими постпраздничными кадрами. Вместе с отцом девушка устроила импровизированные танцы прямо на улице. Стефания облачилась в дубленку. Под свой меховой наряд дочка композитора надела небесно-голубой трикотажный костюм — один из самых трендовых аутфитов этой зимы.

«Пустились в пляс!!» — отметила Стеша, довольная тем, как проходят ее январские каникулы.

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