«Черты лица потерялись»: модный эксперт назвала образ Николаевой перегруженным

В первый день рабочей недели телеведущая Елена Николаева появилась в студии утренней программы на канале «Россия 1» в наряде розовых оттенков. Шелковую блузу она дополнила юбкой плиссе и остроносыми туфлями-лодочками цвета фуксии. Снимками поделилась в своем Instagram. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Анжелика Галустян отметила, что образ Николаевой слишком перегружен.

«По сложившемуся в обществе мнению, розовый цвет всегда идет блондинкам. Однако данный образ противоречит этому принципу, потому что он явно перегружен. Некую перегруженность создает блуза со слишком ярким принтом. Из-за огромного количества всего броского, черты лица телеведущий «потерялись». Ей больше бы подошла однотонная розовая блуза и яркая принтованная юбка. Таким образом, черты лица Николаевой удалось бы подчеркнуть», — сказала Галустян.

Справка Teleprogramma.pro

Анжелика Галустян – стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист, работа с клиентами и стилизация фэшн-съемок. Прошла курс обучения у Карины Шерер, повышение у Маргариты Мурадовой. Опыт работы два года.

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