«Клево?»: Елена Николаева запечатлелась в новом образе

Телеведущая «отрастила волосы», но пока только на фото.

Избранница экс-возлюбленного Анастасии Волочковой – Игоря Вдовина готовится к свадьбе. Ранее Елена Николаева признавалась, что не хочет проводить пышное торжество, а все его атрибуты, такие как большой торт и пышная фата, ей вообще чужды. В своем Instagram она опубликовала фото, на котором поэкспериментировала с волосами. На кадре блондинка предстала с вьющимися локонами.

«Клево? «отрастила» мои волосы обратно», — написала Николаева.

Многие фанаты оценили преображение.

«Очень клево! Жаль, что не по-настоящему! Классно! Супер, Лена! Попробуй нарастить, очень к лицу», — писали пользователи Сети.

Напомним, дочь Волочковой – Ариадна живет вместе с отцом и его избранницей. Николаева быстро нашла общий язык с девочкой.

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