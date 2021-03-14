Солнечный желтый: Лиза Галкина запечатлелась в аутфите модного оттенка

Все оттенки желтого – на пике популярности. Звезды не упускают возможности появиться на публике в нарядах такого цвета. В их числе оказалась и младшая дочь Аллы Пугачевой – Лиза Галкина.

В одном из фан-аккаунтов девочки в Instagram появился архивный снимок, на котором звездная наследница позировала в летнем сарафане с юбкой-плиссе желтого цвета. В тон ей были подобран босоножки и украшение для волос.

«Желтый тюльпанчик! Лапушка! Красотка какая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Лиза и Гарри Галкины заканчивают первый класс. Двойняшки ходят в одну из частных школ. В целом, на их обучение, включая занятия иностранными языками и другие кружки, Пугачева и Галкин тратят порядка шести миллионов рублей в год.

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