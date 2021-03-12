«Уже такая взрослая»: Лиза Галкина предстала на фото в кремовом платье

Лиза и Гарри Галкины уже оканчивают первый класс. Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина учатся в частной школе, а еще успевают заниматься музыкой, изучать французский язык и радовать сотни тысяч фанатов свежими снимками и видеороликами. На одной из фан-страниц девочки в Instagram появился кадр, на котором Лиза позировала в кремовом платье.

«Лиза уже такая взрослая», — подписано фото.

Фанаты засыпали публикацию комментариями.

«Какая же она красивая! Хорошенькая девочка! Растет ангел, расцветает!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Примадонна и шоумен в этом году отметят 10-летие совместной жизни. Для Аллы Борисовны, которой в апреле исполнится 72 года, этот брак пятый. А для шоумена — первый.

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