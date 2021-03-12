«Завтрак у Тиффани»: Валерия вслед за Asti и Смеховой облачилась в платье с перьями

Валерия входит в состав членов жюри популярного шоу «Маска». Для съемок очередного выпуска артистка выбрала наряд в розовом цвете. Модные эксперты утверждают, что этот оттенок будет на пике популярности нынешней весной и будущим летом. Ну, а декоративные перья-фэнтези – это тренд, который модницы взяли с собой из прошлого сезона. Ранее в платьях с перьями на публике позировали певица Анна Дзюба, более известная под псевдонимом Asti, и актриса Алика Смехова.

«Каждый раз мы вместе со стилистами придумываем новые образы, которые соответствовали бы высочайшему уровню всего происходящего на нашей съемочной площадке. Сегодняшний был вдохновлен фильмом «Завтрак у Тиффани», — написала Валерия.

Фанаты оценили образ 52-летней артистки.

«Нереальная улыбка! Красивая! Огонь!» — писали пользователи Сети.

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