«Динозавр — его родственник»: Валерия «вычислила» Крокодила на «Маске» и извинилась перед Пьехой

Певица Валерия в эфире шоу «Маска» на канале НТВ вычислила, как она во всяком случае считает, кто прячется в костюме Крокодила.

В последнем выпуске этот, безусловно, веселый персонаж спел хит Владимира Преснякова «Странник». Валерия сразу же сделала вывод, что под маской прячется ее давний друг музыкант Стас Пьеха.

«В одной из подсказок говорилось, что у Крокодила с НТВ много общего. Стас был членом жюри проекта «Ты супер!» Он сказал, что динозавр – его родственник. Только фамильное чувство юмора Пьехи могло позволить ему намекнуть на бабушку. Да простит меня Эдита Станиславовна, если вдруг там не Пьеха». Валерия

Напомним, что в последнем выпуске шоу покинула певица Азиза. Она скрывалась под маской Пингвина. Звезда была очень расстроена таким результатом. Она рассчитывала дойти до поздних стадий, а, возможно, даже побороться за итоговую победу. Но члены жюри решили по-своему.

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