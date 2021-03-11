Можно взять на заметку: Лопырева показала, с чем сочетать платья-комбинации

На отдыхе Виктория Лопырева предстала в силуэтном платье-комбинации насыщенного кораллового оттенка. При этом свой летний наряд модель сочетала с легким кардиганом в пудрово-розовом цвете. Такая комбинация фактур и палитры тонов пришлась по вкусу стилисту Марине Корабель. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro эксперт в сфере моды подметила, что представительницы прекрасного пола могут взять на заметку то, какие оттенки в одном луке удачно смешала Виктория.

«Яркое платье-комбинация в пол прекрасно сочетается с расслабленным кардиганом в пудрово-розовом цвете, а сумка от известного бренда в ретростиле прекрасно завершает образ. Укладка и макияж также замечательно вписываются в такой женственный аутфит», — экспертно резюмировала стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель — бьютимэйкер-стилист, преподаватель парикмахерского искусства, стиля и макияжа, соучредитель и руководитель сети женских клубов Women club, основатель школы Korabel hair beauty school.

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