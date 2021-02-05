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Эффектная мама: Лопырева в искрящемся асимметричном платье позировала с сыном в его день рождения

Марку Лео исполнилось два годика.

Эффектная мама: Лопырева в искрящемся асимметричном платье позировала с сыном в его день рождения
Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika

Два года назад Виктория Лопырева впервые стала мамой. Сына она родила бизнесмену Игорю Булатову. Малыша назвали не обычным именем – Марк Лионель, в честь любимого футболиста модели – Лионеля Месси. День рождения мальчик отмечает 5 февраля. В честь его личного праздника Виктория опубликовала в Instagram трогательные кадры. На фото она позировала в искрящемся платье по фигуре насыщенного красного оттенка, а сына нарядила в белую рубашку и бежевые шорты.

«Шикарная вы мама! Очень красивые! Марк Лео – просто чудо!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно блондинка получила высокую должность в Москве. Она будет возглавлять один из департаментов в Ассоциации менеджеров России. В эти дни она с сыном находится в Дубае.

Добавим, что также 5 февраля день рождения отмечает еще один звездный ребенок. Младшей дочке Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова  — Еве исполнился годик.

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