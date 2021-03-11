«Весна в окно стучится»: Климова в пятнистой шубке и сапогах цвета вареной сгущенки вышла на прогулку без детей

Екатерина Климова хоть и стала многодетной мамой, но сумела сохранить стройную фигуру. Как говорит актриса, тут дело не только в хорошей генетике, но и в том, что она активно занимается спортом — ходит в тренажерный зал вместе со старшей дочкой 19-летней Елизаветой. При этом экс-возлюбленная Гелы Месхи следит за рационом всей семьи. Правда, когда Климова уезжает на гастроли и оставляет детей с бабушками тут же в их питании появляются полуфабрикаты, сосиски и сладости в виде шоколада.

На свежем снимке в своем микроблоге Екатерина Климова предстала в весьма незаурядном образе. Для прогулки по морозу актриса выбрала пятнистую шубку, джинсы из искусственно «состаренного» денима, которые звезда заправила в сапоги оттенка вареной сгущенки. Весенний лук дополнили имиджевые очки.

«Зима недаром злится,

Прошла ее пора —

Весна в окно стучится

И гонит со двора. Желаем вам хорошего настроения…» — подписала свежие снимки актриса.

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