Мисс Утонченность: Екатерина Климова предстала в новом имидже, убрав пышные локоны

Актрису Екатерину Климову многие знают по сериалам «Бедная Настя» и «По законам военного времени», а также роли Маргариты в спектакле по произведению Булгакова. В кино, на сцене и в жизни звезда практически всегда появляется либо с распущенными волосами, либо с пышной укладкой. Однако на этот раз актриса решилась на бьюти-эксперимент.

Артистка появилась в свете с гладко собранными назад волосами. И это действительно редкий случай. Кроме того, с этой утонченной прической она примерила соответствующий наряд с черной лаконичной водолазкой. А на лице Климовой не было видно ни капли макияжа. В таком виде знаменитая брюнетка предстала в ресторане с подругами-актрисами Екатериной Вуличенко и Ольгой Филипповой.

«Екатерина, Вы просто эталон красоты! Поделитесь, как оставаться столь молодой и красивой на долгие годы», «Какие красавицы. Вы достойны восхищения», «Девушки, вы прекрасны и талантливы», — прокомментировали обнародованный в Сети кадр фолловеры.

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