Главное — акцент на силуэт: Стриженова в юбке миди и блузе оттенка весенней травы пришла на съемки

В 52 года Екатерина Стриженова успела построить карьеру на ТВ, воспитать двоих детей и обзавестись первым внуком. Старшая дочка телеведущей Анастасия подарила им еще одного наследника — Петю Петровича (Так, малыша называют домашние, — Прим. ред.). При всем при этом, актриса не скрывает, что внук в качестве друга выбрал именно дедушку. С Александром Стриженовым у Пети есть свои секреты, игры и тайны. Они неплохо ладят. Однако малыша звездные дедушка и бабушка видят не так часто. Вместе с родителями внук актрисы живет в Штатах. Так, из-за пандемии телеведущая вместе с мужем не может навестить малыша.

Зато Екатерина Стриженова то и дело публикует в микроблоге свежие кадры, показывая наряды. Для очередного съемочного дня в «Останкино» теледива выбрала юбку миди с приталенным силуэтом и блузу оттенка свежей весенней травы. К луку она подобрала вишневые туфли-лодочки на шпильке, визуально сделав фигуру еще стройнее.

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