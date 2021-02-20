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Изысканная леди: 52-летняя Стриженова в лимонной блузе и юбке миди пришла в «Останкино»

Ведущая программы «Доброе утро» принарядилась для съемок. Ее аутфит дополнили сливочные лодочки на шпильке.

Изысканная леди: 52-летняя Стриженова в лимонной блузе и юбке миди пришла в «Останкино»
Екатерина Стриженова. Фото: Instagram.com/strizhenovae

Еще историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники говорил о том, что Екатерина Стриженова «умело лепит из себя стройную женщину». Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале всегда старается выглядеть изысканно и утонченно. В арсенале звезды — элегантные платья длины мидакси, брючные костюмы, жакеты и легкие туники.

Так, Екатерина Стриженова на съемках очередной программы предстала в лимонной блузе с пышными рукавами и юбке-карандаш миди. В «Останкино» возлюбленная кинорежиссера и сценариста Александра Стриженова покрасовалась в сливочных туфлях-лодочках на шпильке. Благодаря аксессуарам и правильно подобранной длине юбки телеведущая визуально вытянула силуэт, добавив себе стройности.

Телеведущая Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова в лимонной блузе с пышными рукавами и юбке миди предстала в «Останкино». Фото: Instagram.com/strizhenovae

Напомним, что у Екатерины Стриженовой есть внук Петя Петрович (Так, малыша называют домашние, — Прим. ред.). По словам актрисы, малыш в качестве друга выбрал для себя любимого дедушку. У Александра с Петей есть своим секреты. Им нравится проводить время за играми. Правда внука, супруги не видели уже давно. Всему виной пандемия. Вместе с родителями мальчик живет в Штатах. Общаться им приходится только по видео-связи.

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