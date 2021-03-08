«Праздник начинается»: Анастасия Волочкова запечатлелась в приталенном черном платье и туфлях-стрипах

45-летняя балерина доказала, что может стоять не только на пуантах.

Танцовщица Анастасия Волочкова продемонстрировала новый наряд в стиле total black. Примечательно, что для свежего образа знаменитость предпочла надеть обувь на высочайшей подошве.

Балерина позировала перед камерой в домашнем интерьере у камина и картин.

«Мы в гостях у замечательных людей. Праздник начинается!», — отметила артистка.

Анастасия собралась отмечать Международный женский день в обтягивающем платье черного цвета с ажурными рукавами и зоной декольте. Волосы Волочкова собрала в привычный для нее пучок. А вот на ногах балерины в этот раз оказались не любимые пуанты, а замшевые туфли на высоком каблуке и платформе.

Отметим, что обувь больше напоминала стрипы — профессиональную обувь для танцев на пилоне. Однако, Волочкову это не смутило. Знаменитость привыкла демонстрировать экстравагантные наряды. Она даже попала в список самых немодных звезд отечественного шоу-бизнеса по версии телеканала МУЗ-ТВ.

Поклонники Анастасии тоже не понимают, почему Волочкова не может нанять себе профессионального стилиста. Но балерина не обращает внимания на ядовитые комментарии, а просто удаляет их.

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