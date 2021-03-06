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Звездный гость

«Дорогой сердцу человек» Анастасии Волочковой уже умудрился «наставить рога» балерине

Не исключено, что танцовщица закрутила новый роман.

«Дорогой сердцу человек» Анастасии Волочковой уже умудрился «наставить рога» балерине
Анастасия Волочкова. Фото: Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram поделилась кадром из автомобиля. Звезда сидит рядом с мужчиной, которого она называет «дорогим сердцу человеком». При этом на фотографии мужчина «наставил ей рога».

«Поездку в Санкт-Петербург мне помог совершить дорогой сердцу человек. Отношения и чувства зачастую оказываются столь переменчивыми. Отношениями нужно дорожить и ценить каждый светлый их миг. Я впервые совершила путь в Питер на автомобиле».

Анастасия Волочкова

Отметим, что в последнее время балерина активно намекает на новый роман. Причем своего нового мужчину, если это, конечно, не какой-нибудь фейковый персонаж, она тщательно скрывает от общественности.

Напомним, что Анастасия Волочкова больше года скрывала предыдущего возлюбленного. Она долгое время показывала его снимки «по частям». Затем она неожиданно объявила о расставании с любимым. Многие думают, что танцовщица выдумывает отношения ради пиара.

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