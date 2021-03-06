«Дорогой сердцу человек» Анастасии Волочковой уже умудрился «наставить рога» балерине

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram поделилась кадром из автомобиля. Звезда сидит рядом с мужчиной, которого она называет «дорогим сердцу человеком». При этом на фотографии мужчина «наставил ей рога».

«Поездку в Санкт-Петербург мне помог совершить дорогой сердцу человек. Отношения и чувства зачастую оказываются столь переменчивыми. Отношениями нужно дорожить и ценить каждый светлый их миг. Я впервые совершила путь в Питер на автомобиле». Анастасия Волочкова

Отметим, что в последнее время балерина активно намекает на новый роман. Причем своего нового мужчину, если это, конечно, не какой-нибудь фейковый персонаж, она тщательно скрывает от общественности.

Напомним, что Анастасия Волочкова больше года скрывала предыдущего возлюбленного. Она долгое время показывала его снимки «по частям». Затем она неожиданно объявила о расставании с любимым. Многие думают, что танцовщица выдумывает отношения ради пиара.

Смотрите также: