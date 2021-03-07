«С мамулечкой»: Лиза Галкина в джинсовом костюме запечатлелась рядом с Аллой Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин в этом году отметят 10-летие совместной жизни, а их двойняшкам Лизе и Гарри исполнится по восемь лет. Несмотря на столь юный возраст, у звездных детей уже есть своя армия поклонников и десятки фан-аккаунтов в Instagram. Так, в одном из них появилось фото, на котором Лиза запечатлелась рядом с Примадонной.

«С мамулечкой», — подписано фото.

Младшая дочка Пугачевой позировала в джинсах и в тон им джинсовой куртке. Также юная модница нарядилась в полусапожки с мехом цвета припыленной розы.

Напомним, у Аллы Борисовны есть взрослая дочь Кристина Орбакайте, которая в этом году отметит свое 50-летие, и трое внуков.

Смотрите также: