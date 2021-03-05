«Серьезный разговор»: Лиза Галкина в костюме с принтом «гусиная лапка» запечатлелась вместе с Гарри

В прошлом году Лиза и Гарри Галкины стали первоклассниками. Наследники шоумена и Примадонны российской эстрады с раннего детства приковывают к себе взгляды миллионов. Поэтому, неудивительно, что у них есть множество фан-аккаунтов в Instagram. В одном из них появилось фото Лизы и Гарри.

«Серьезный разговор», — подписан снимок.

Гарри, как настоящий джентльмен, позировал в черном классическом костюме. А Лиза в наряде с принтом «гусиная лапка». На протяжении многих сезонов он пользуется особой популярностью среди модниц разных возрастов. Младшая дочка Аллы Борисовны также поддержала этот тренд.

«Какие лапушки! Сладкие детки! Очаровательные малыши!» — писали пользователи Сети.

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