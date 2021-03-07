Все оттенки бежевого цвета: Костенко прогулялась с подругой в модной куртке

Модель Анастасия Костенко родила футболисту Дмитрию Тарасову двух девочек. Старшей Милане в этом году исполнится три года, а младшей Еве недавно отметили годик. Недавно семья вновь вернулась в Москву из Казани, где они жили в тот период, пока спортсмен играл за местный «Рубин». В своем Instagram Настя поделилась снимком во время прогулки по столичным улицам.

Модель позировала в модной в этом сезоне короткой куртке и мини-юбке. Весь гардероб был составлен из цветов бежевого оттенка. В тон одежде выбрала и сумку. А вот высокие сапоги выбрала на несколько оттенков темнее.

Напомним, в прошлом году у Анастасии произошел дебют на телевидении. Модель достигла своей цели и познала наконец-таки азы журналистики. Она вела программу о хоккее на татарском канале.

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