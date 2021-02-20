Теперь блондинка: Анастасия Костенко показала себя с новым цветом волос

К концу февраля подул ветер весенних перемен, и многие звезды шоу-бизнеса решились на серьезные эксперименты с внешностью. Например, Виктория Боня покрасила волосы в розовый, Татьяна Навка примеряет различные оттенки, а Ольга Бузова сделала челку и показала свой новый имидж.

Среди решившихся на преображение оказалась и модель Анастасия Костенко, жена Дмитрия Тарасова. Нынешняя возлюбленная экс-бойфренда Бузовой стала блондинкой. Правда, ненадолго.

Костенко, как и Бузова, нарастила длинные белокурые локоны. Девушка показала себя в stories своего микроблога, и не все смогли сразу признать в этой блондинке с роскошной шевелюрой брюнетку Костенко.

Жена Дмитрия Тарасова позировала в трикотажном принтованном костюме розового цвета и с розовой мини-сумочкой в руке. Оказалось, что модель принимает участие в тематической фотосессии и вместе с подругой они перевоплотились в кукол Барби.

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