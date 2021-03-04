Только Dior и ничего кроме: Рудковская в пышном «весеннем» платье повеселилась на двух вечеринках

Продюсер успела запечатлеться на мероприятии у Киркорова и званом ужине.

Вечер четверга у Яны Рудковской выдался довольно насыщенным. Она успела побывать на двух столичных вечеринках — званом ужине Dior и в гостях у Филиппа Киркорова. В этот вечер поп-король российской эстрады презентовал песню Sugar. Ее на «Евровидении-2021» исполнит Наталия Гордиенко.

На мероприятиях блондинка побывала в компании мужа — Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Что касается наряда, то Яна остановила свой выбор на пышном платье в пол Dior с «весенним» принтом. Образ дополнила сумочкой того же модного дома.

Напомним, Рудковская и Плющенко воспитывают двоих детей — Сашу и Арсения. Младший ребенок родился в сентябре прошлого года. А Гном Гномычу недавно исполнилось восемь лет.

Смотрите также: