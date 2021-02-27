«Наш прекрасный вечер»: Яна Рудковская отметилась с мужем на презентации ювелирных украшений

Жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Яна Рудковская — продемонстрировала на светском мероприятии черное платье длины мини в сочетании с аксессуарами из кожи.

Напомним, на днях состоялось торжественное представление украшений модного дома Louis Vuitton. Рудковская является большой поклонницей известных брендов и дорогих украшений. Поэтому ценительница бриллиантов крупных каратов не могла не прийти на вечер. К слову, знаменитость появилась на презентации не одна, а с возлюбленным.

«Некоторые традиции нужно хранить… И эта одна из них. Наш прекрасный вечер и ужин с нашими друзьями. С Евгением с Домом Louis vuitton, который привез в Москву невероятную коллекцию высокого ювелирного мастерства космического масштаба», — написала Яна в своем микроблоге.

Рудковская запечатлелась в обнимку с Плющенко. Мама начинающего спортсмена Гном Гномыча позировала на камеру в черном платье с запахом и сборками. Продюсер подчеркнула талию широким кожаным ремнем с золотой пряжкой и дополнила образ клатчем в тон платью. На ногах у Яны были черные ботильоны на квадратном каблуке.

Как и Татьяна Веденеева и Юлия Михалкова, Яна Рудковская продемонстрировала свое неравнодушие к аутфиту в стиле тотальный черный.

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