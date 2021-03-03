«Ультрамодный образ получился»: модный эксперт восхитилась аутфитом Эвелины Бледанс

Начало первого весеннего месяца Эвелина Бледанс решила провести в Уфе. Туда актриса отправилась к подруге. В своем Instagram она поделилась снимками, на которых позировала в модной дубленке и шляпе с широкими полями. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Марина Корабель восхитилась выбором Эвелины.

«Ультрамодный образ получился у Эвелины. Во-первых, из-за актуальных аксессуаров. Это шляпа, цепь, очки и сумка, которые прекрасно сочетаются с современной дубленкой, гольфом в нежно-розовом цвете и графитовыми брюками. А остромодные ботинки с квадратными носами завершают такой прекрасный аутфит», — сказала Корабель.

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Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель — бьютимэйкер-стилист, преподаватель парикмахерского искусства, стиля и макияжа, соучредитель и руководитель сети женских клубов Women club, основатель школы Korabelhairbeautyschool.

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