В цвете припыленной розы: Елизавета II появилась на публике в новом образе

Королева выходила в прямой эфир в Zoom из Виндзорского замка.

На днях Елизавета II провела звонок в Zoom с представителями правительства Австралии. В прямом эфире королева появилась в платье цвета припыленной розы, которое дополнила брошью с бриллиантами. Другие украшения — колье и серьги — были из жемчуга. Завершила образ королева розовой помадой и легкими локонами в прическе. Снимки видеоконференции опубликованы в королевском аккаунте Instagram.

Добавим, в Австралии 94-летней Елизавете установили статую, которую она открыла в прямом эфире. Маленькая ее копия будет передана в Лондон.

21 апреля 2021 года королева отметит свой юбилей. Ей исполнится 95 лет. Ранее к этой дате уже подготовился Королевский монетный двор. Там выпустили специальную монету номиналом 5 фунтов стерлингов.

Смотрите также: