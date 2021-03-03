«Весьма тревожно»: Елизавета II пошутила над собственной статуей

Королеве Великобритании установили новый монумент, автором которого является скульптор Роберт Ханнафорд. Статуя находится в Австралии, где, к слову, сама Елизавета II бывала 16 раз. А маленькая ее копия будет храниться в Лондоне. Торжественное открытие скульптуры прошло с участием королевы в Zoom.
«Должно быть, весьма тревожно — внезапно увидеть это из окна. Можно подумать: «Господь милосердный, неужели она неожиданно нагрянула?» Я рада, что она не такая большая, как оригинал», — цитирует Елизавету II USA Today.
Напомним, что 21 апреля 2021 года королева отметит свой юбилей. Ей исполнится 95 лет. К этой дате уже подготовился Королевский монетный двор. Он выпустил юбилейную монету номиналом 5 фунтов стерлингов.