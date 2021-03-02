На первом плане — стройность: 52-летняя Стриженова в юбке мидакси облачилась в фантазийную блузу

Екатерина Стриженова в свои 52 года может дать фору и более юным звездам отечественного экрана. Об этом, в частности, высказывался историк моды Александр Васильев. Так, соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале говорил о том, что актриса «умело лепит из себя стройную женщину».

Позируя перед камерой, Стриженова старается класть руку на талию, акцентируя внимание поклонников на этой зоне. Кроме того, телеведущая отдает предпочтение струящимся платьям и юбкам-футлярам. На съемках в «Останкино» она как раз предстала в одном из таких образов. Екатерина примерила юбку-карандаш мидакси и фантазийную блузу свободного кроя из шифоновой ткани. Изюминкой лука стали туфли-лодочки на шпильке.

Напомним, что у Екатерины Стриженовой уже есть внук. Петю Петровича (так малыша называют домашние. — Прим. ред.) звездной чете подарила старшая дочка Анастасия. Мальчик вместе с мамой и папой живет в Штатах. И своих бабушку и дедушку видит не так часто из-за пандемии.

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