52-летняя Стриженова в юбке мидакси и бархатных лодочках на шпильке появилась в «Останкино»

52-летняя Екатерина Стриженова в Stories микроблога продемонстрировала, какой аутфит для съемок подобрали для нее стилисты. Примечательно, что актриса последовала совету Эвелины Хромченко. Соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале говорила о том, что костюмы в любых вариациях будут смотреться более выигрышно на фигуре. И причин этому несколько. Во-первых, покупая готовый комплект, дамы едва ли ошибутся в выборе текстур и фасона. Во-вторых, костюмы позволяют избежать ошибки с неправильно подобранной цветовой палитрой.

На съемочной площадке Екатерина Стриженова появилась в юбке мидакси и приталенном жилете. Ее образ дополнила горчичная сорочка и бархатные туфли-лодочки на шпильке. Выглядела ведущая программы «Доброе утро» статусно и элегантно. Как не раз говорил об актрисе Александр Васильев.

«Какая стройная у вас талия!!», «На вас приятно взглянуть», «Как всегда, хороша!», «Утонченно и женственно, а главное — по возрасту! Никакой вульгарности и нелепых мини», «Красотка, просто загляденье», «Само очарование», «Восхищаете и вдохновляете выглядеть так же шикарно, как вы!!», «Умничка, стройная и утонченная», «Само изящество! Плавность в линиях очаровывает», «Совсем еще молодая», «Чудесная», — пишут фолловеры.

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