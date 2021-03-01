Словно индийская принцесса: Орбакайте в расшитом нитями сари пришла с мужем на вечеринку

Кристина Орбакайте вместе с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым посетила тематическую вечеринку у друзей. Памятные кадры с праздника появились на одной из фан-страничек певицы в Instagram, к слову, ранее эти снимки сама Кристина публиковала в личном профиле. Для выхода в свет артистка выбрала алое расшитое «золотыми» нитями сари. Орбакайте выглядела словно индийская принцесса. Муж певицы также оделся в соответствии с дресс-кодом светского мероприятия. Судя по всему, праздник устроили близкие друзья пары.

«Наряд просто супер! Очень стильно», «Какие счастливые», «Такой необычный образ, блондинка в сари», «Все к лицу», «Счастье Кристина обрела только в третьем браке! И вот так бывает», «А почему без доченьки?!», «Да-да, Клавочки не хватает рядом с вами», «Восхитительная пара», — пишут фолловеры.

Напомним, что у Кристины Орбакайте трое детей. Старшие сыновья Никита и Дени давно живут отдельно. По словам певицы, она с нетерпением ждет того дня, когда станет бабушкой и сможет нянчится с внуками.

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