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Красавцы-сыновья и лапочка дочка: Орбакайте собрала за одним столом всех внуков Пугачевой

Старшие дети певицы уже давно живут отдельно. Под опекой звездной мамы осталась только восьмилетняя Клава.

Красавцы-сыновья и лапочка дочка: Орбакайте собрала за одним столом всех внуков Пугачевой
Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым, дочкой Клавой и сыном Дени. Фото: Instagram.com/orbakaite_k

Кристина Орбакайте — трижды мама. У нее есть старший 29-летний сын Никита от музыканта Владимира Преснякова, 22-летний Дени от предпринимателя Руслана Байсарова и восьмилетняя Клава от бизнесмена Михаила Земцова. В одном из интервью певица призналась, что у них с дочкой есть уговор. Когда они ссорятся и не могут прийти к общему мнению по какому-то вопросу, просто расходятся по разным комнатам, остывают и успокаиваются в одиночестве. Потом, спустя некоторое время, снова продолжают дискуссию. Это помогает им избежать открытого столкновения.

Кроме того, Кристина уточнила, что по характеру ее дочка очень похожа на свою бабушку Аллу Пугачеву. Примадонна так и называет внучку — «моя капелька». Несмотря на занятость, старшие дети певицы стараются навещать звездную маму. Иногда Орбакайте удается собрать всех внуков Аллы Борисовны за одним столом.

Певица Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте собрала дома за одним столом всех внуков Примадонны. Фото: Instagram.com/orbakaite_k

«И карьеру успевала строить, и троих детей родила! Молодец!!», «Мальчишки очень достойные получились», «Какое это счастье — большая семья», «Супер!! Такие домашние», «Никита и Дени прекрасно ладят», «Говорят, Дени очень любит сестренку, балует ее постоянно», «Классные какие, счастья вам», «Теперь ждем внуков у Кристины», «Пора-пора, нашу Аллусю сделать прабабушкой», — пишут фолловеры.

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