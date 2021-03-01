Красавцы-сыновья и лапочка дочка: Орбакайте собрала за одним столом всех внуков Пугачевой

Кристина Орбакайте — трижды мама. У нее есть старший 29-летний сын Никита от музыканта Владимира Преснякова, 22-летний Дени от предпринимателя Руслана Байсарова и восьмилетняя Клава от бизнесмена Михаила Земцова. В одном из интервью певица призналась, что у них с дочкой есть уговор. Когда они ссорятся и не могут прийти к общему мнению по какому-то вопросу, просто расходятся по разным комнатам, остывают и успокаиваются в одиночестве. Потом, спустя некоторое время, снова продолжают дискуссию. Это помогает им избежать открытого столкновения.

Кроме того, Кристина уточнила, что по характеру ее дочка очень похожа на свою бабушку Аллу Пугачеву. Примадонна так и называет внучку — «моя капелька». Несмотря на занятость, старшие дети певицы стараются навещать звездную маму. Иногда Орбакайте удается собрать всех внуков Аллы Борисовны за одним столом.

«И карьеру успевала строить, и троих детей родила! Молодец!!», «Мальчишки очень достойные получились», «Какое это счастье — большая семья», «Супер!! Такие домашние», «Никита и Дени прекрасно ладят», «Говорят, Дени очень любит сестренку, балует ее постоянно», «Классные какие, счастья вам», «Теперь ждем внуков у Кристины», «Пора-пора, нашу Аллусю сделать прабабушкой», — пишут фолловеры.

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