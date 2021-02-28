«Весна скоро»: Кудрявцева в ярко-розовой шубке и меховых валенках в тон запечатлелась на прогулке

Лера Кудрявцева стала одной из тех звезд, кто выходит на прогулку в шубке Philipp Plein. Такие же есть у Ольги Бузовой и Клавы Коки. А вот 49-летняя блондинка выбрала ярко-розовую. В тон ей подобрала меховые валенки. В таком образе телеведущая решила прогуляться рядом со своим двухэтажным особняком на Рублевке. Снимком поделилась с фанатами в Instagram.

«Весна скоро», — подписала фото Кудрявцева.

Фанаты засыпали блондинку комментариями.

«Ой, какая яркая и стильная. Обожаю Вас! Девушка в розовом, вы прекрасны!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в 2013 году Кудрявцева стала женой хоккеиста Игоря Макарова. Два года назад у них родилась дочь Маша.

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