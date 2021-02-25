Лера Кудрявцева: «Отар Кушанашвили разозлил Пугачеву»

27 февраля в 13:00 гостем ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет скандальный журналист Отар Кушанашвили. «Акула пера» расскажет, за что Алла Пугачева подала на него в суд, вспомнит свои жаркие романы и рассекретит имя женщины, подарившей ему девятого ребенка.

Когда Отар впервые появился в студии музыкальной передачи «Акулы пера», он буквально взорвал эфир своей харизмой. Молодой грузинский журналист не лез за словом в карман и не испытывал никакого пиетета к звездам 90-х. Откровенно говоря, он хамил, но делал это настолько искренне и часто совершенно по делу, что иной раз и возразить было нечего. Правду же человек сказал, пусть нелицеприятную, – на что обижаться?

Долгое время это сходило ему с рук – никто не хотел связываться с наглецом, но Алла Пугачева решила проучить зарвавшегося журналиста. Услышав, как о ней однажды отозвался сильно нетрезвый Отар, Алла Борисовна подала на него в суд.

В зал суда Примадонна пришла, как на праздник: нарядная, в эффектном красном платье. Она объяснила, что хотела преподать молодому журналисту урок вежливости – и ей это удалось. Сменившая гнев на милость Пугачева протянула Отару руку для примирительного поцелуя – и конфликт был исчерпан.

Стал ли Отар осторожнее после этого случая? Начал ли следить за языком? Разумеется, нет. Огненный темперамент постоянно вступает в конфликт с интеллигентностью, и вот Отар – герой очередной скандала.

— Я еще не успел проснуться, а уже был уволен отовсюду, – с горечью вспоминает журналист.

Ничего удивительного – богатые и знаменитые не любят, когда кто-то едко высказывается на их счет. Даже если эти высказывания не лишены доли истины. Поставить наглого журналиста на место хотели многие, и некоторым это удавалось.

— Я был ублюдком, который хотел моментальной славы, – объясняет свои самые скандальные выходки Кушанашвили.

Если Отар и был «ублюдком», то весьма очаровательным. Пылкий темперамент Отара приводил девушек в восторг, и Кушанашвили почти не прилагал усилий к тому, чтобы соблазнить очередную красавицу. Как результат – девять детей от разных женщин, что самого Отара, кажется, устраивает.

Журналист был официально женат, однако не каждая женщина вынесет этот ураган больше нескольких лет, а то и месяцев. Не говоря уже о том, что Отар никогда не отказывал себе в простых чувственных удовольствиях.

— Я был первым посетителем борделей! – смеется Кушанашвили, вспоминая свою юность.

А время это у него было бурное. Журналист праздновал жизнь каждый день, не позволяя себе унывать. Пил, конечно, как практически все представители шоу-бизнеса. Издержки профессии, так сказать.

Впрочем, ни свои алкогольные марафоны, ни многочисленные романы Отар от общественности не скрывает. Наоборот, они ему только на руку. А вот тайну, о которой зайдет речь в «Секрете на миллион», Отар бережет как зеницу ока. Что так тщательно скрывает скандальный журналист? Какими последствиями может обернуться его откровенность? Все ответы – в новом выпуске ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Смотрите также: