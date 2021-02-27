«Жизнь других» в Коста-Рике: как приготовить национальные блюда и какова стоимость медицины и…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Как с помощью одежды выглядеть стройнее
Видео

«Красивый вечер»: Зара предстала на презентации ювелирных изделий в платье из черного тюля

37-летняя исполнительница выбрала наряд из воздушной ткани.

«Красивый вечер»: Зара предстала на презентации ювелирных изделий в платье из черного тюля
Зара на зимней прогулке. Фото: Instagram.com/zara_music

Певица Зара разместила в своем микроблоге  кадры с торжественного мероприятия, на котором появилась в платье с пышным подолом.

Бывшая жена начальника Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы Сергея Иванова исполнила несколько песен из собственного репертуара на вечере. А также примерила некоторые украшения из новой коллекции модного дома Damiani.

«Что может быть лучше предвкушения весны? Только потрясающе красивый вечер в ее честь. Спасибо культовому ювелирному Дому Damiani за волшебный вечер! Все прошло блестяще», — написала Зара в комментариях под фото.

Поклонники артистки отметили роскошь и торжественность наряда певицы. Черное платье с v-образным вырезом и разлетающимся подолом впечатлило многих фанатов Зары. А переливающийся клатч с камнями, серьги и колье окончательно завершили образ исполнительницы.

«Зарочка, Вы необыкновенной красоты девушка! Восхищаюсь Вами!», «У блестящей певицы, всегда все великолепно!!! », «Красавица! Леди-элегантность!», «Нежная и очень милая девушка», — отметили фанаты.

Зара
Зара на презентации. Фото: Instagram.com/zara_music

Напомним, что недавно Зара выступала еще на одном светском мероприятии. Артистка была удостоена чести спеть на концерте в честь 50-летнего юбилея фильма «Офицеры».

Смотрите также:

 

 

Тэги

дизайнерское платьеживой концертЗараЗвездный стилькрасивое платьемодный брендпрезентация новой коллекцииювелирные изделия